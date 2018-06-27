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Şeytan’ın gençleri tecrübe kazanacak

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Şeytan’ın gençleri tecrübe kazanacak
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu'da yönetim tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanacak genç futbolcuları belirledi. ekibinde Alper Kadir Durak, Hamit Kulya, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Balakkız, Çağrı Oğuz, Rıdvan Özdemir, Enis Durak, Süleyman Güneş, Cihad Ateş, Caner Aktaş ve Arda Hilmi Şengül yeni sezonda Niğde ekibinin başarısı için ter dökecek. İzmir ekibinde, Seydi ise 250 bin Euro bonservis bedeli belirlenerek satış listesine konuldu. Kırmızı-Lacivertli takım, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atiker Konyasporlu orta saha 'ın transferinde de sona yaklaştı.
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Şeytan’ın gençleri tecrübe kazanacak
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