Çeşme’de 3 dakikada hayat kurtarıyorlar

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Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, kurumun 'C' model hastane olduğunu belirtti. Birol, "İmkanlar ölçüsünde acil servis ve poliklinik hizmetlerimizin yanı sıra 24 saat 'mavi kod' nöbetiyle de, hayati tehlikesi olan hastalara 3 dakika içerisinde müdahale edebilen ekibimizle, hayat kurtarıyoruz. O hastalarımızın, hastanemizde tedavi imkanı yoksa en seri şekilde geniş imkanlara sahip hastanelere sevkini sağlıyoruz" dedi. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktor ve teknikerlerinin kurumda hayati bir önemde görev yaptıklarını belirten Birol, "Anestezi ekibimiz, hastanemizin acil servisi 'kırmızı alan'a gelen hastalara müdahale eden doktorlara destek vermek ve yoğun yaz aylarında acil servis biriminde bulunan CPR ünitesinin yükünü azaltmak için 24 saat boyunca 'mavi kod' nöbeti tutmaktadırlar. Bu nöbetteki amacımız, hayati önem taşıyan ilk müdahalenin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamaktır" dedi. HAZIR BEKLIYORLAR
"Mavi kod" uygulamasının önemine dikkat çeken Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özlem Aydın, "Hastanın hayati tehlikesi söz konusuysa, örneğin solunumu ya da kalp ritmi durduysa, tekrar canlandırma gerekli olduğunda hastanelerde 'mavi kod' alarmı verilir. Ekip son derece büyük bir hızla olay yerine ulaşır. Hastanın beyninin oksijensiz kalabileceği en fazla süre yaklaşık 3 dakikadır. O nedenle anestezi ekibi 1 dakika içinde oraya gelir. Zaman zaman tatbikatlar yaparız" dedi. "Kırmızı alan" hakkında bilgi veren Anestezi teknikeri Volkan Zengin, "Acil servislerde CPR ünitesinin olduğu alandır. Kalp ve solunum durması halinde yeniden canlandırma müdahalesi burada yapılmaktadır. Hastanenin neresinde olursa olsun, biz bir dakika içinde oraya ulaşarak ilk müdahaleyi yaparız" diye konuştu.