Rekorlar ona vız gelıyor

YÜKSEK atlamaya 13 yaşında ortaokul öğrencisi olduğu dönemde tanışan Denizlili Alperen Acet
, antrenörü Cavit Ceylan'ın da katkısıyla 8 yılda çok önemli başarılara imza attı. Bir süre sonra Fenerbahçe formasını giymeye başlayan Acet, Türkiye'de ve uluslararası yarışmalarda birçok derece elde etti. Son olarak Uluslararası Romanya Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Alperen Acet, 2.30 metrelik derecesiyle 16 yıldır kırılamayan yıldızlar Türkiye rekorunu ele geçirdi. Şimdiye kadar hiçbir antrenmanı kaçırmayan başarılı sporcu, idmanlardaki rahatlığı ve farklı motivasyon biçimiyle dikkati çekiyor. Antrenörün anlatımıyla antrenmanları adeta eğlenceye çeviren Acet'in en büyük hedefi ise 2020 Olimpiyatları. HEDEF OLIMPIYAT
Yüksek atlamada Denizli ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Acet, "Türkiye rekoru kırarak önemli bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Geldiğim noktada annemin bana katkısı çok büyük oldu. Onun sevgisi ve teşviki beni hep kamçıladı. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak. Ondan önce Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettim ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Madalya aldığımızda bütün kapılar açılıyor geleceğiniz garanti altına alınıyor" dedi.