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Rıdvan’a talıp çıktı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Rıdvan’a talıp çıktı
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da tecrübe kazanması için pilot takım FK'ya kiralanacağı açıklanan genç ön libero Rıdvan Özdemir için 2'nci Lig ekibi resmi teklif sundu. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor'un genç futbolcu için Altınordu'ya bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. Altınordu yönetimi Samsunspor'a Rıdvan'ın yanı sıra, 250 bin euro bonservis bedeli belirlediği stoper Seydi Karasoy'u da önerdi.Öte yandan Altınordu, Kadir Duruk, Hamit Kulya, Yalçın Arslan, Anıl Balakkız, Çağrı Oğuz, Enis Durak, Süleyman Güneş, Cihad Ateş, Caner Aktaş ve Hilmi Şengül'ün tecrübe kazanması için 2018-2019 sezonunda bünyesine kattığı TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne gönderecek.
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Rıdvan’a talıp çıktı
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