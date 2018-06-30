Rıdvan’a talıp çıktı

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da tecrübe kazanması için pilot takım Niğde Anadolu
FK'ya kiralanacağı açıklanan genç ön libero Rıdvan Özdemir için TFF
2'nci Lig ekibi Samsunspor
resmi teklif sundu. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor'un genç futbolcu için Altınordu'ya bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. Altınordu yönetimi Samsunspor'a Rıdvan'ın yanı sıra, 250 bin euro bonservis bedeli belirlediği stoper Seydi Karasoy'u da önerdi.Öte yandan Altınordu, Kadir Duruk, Hamit Kulya, Yalçın Arslan, Anıl Balakkız, Çağrı Oğuz, Enis Durak, Süleyman Güneş, Cihad Ateş, Caner Aktaş ve Hilmi Şengül'ün tecrübe kazanması için 2018-2019 sezonunda bünyesine kattığı TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne gönderecek.