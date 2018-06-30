Sahte tamirci çetesini kadın polis çökertti

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde görev yapan kadın polis evinde bozulan çamaşır makinesini tamir ettirmek için internetten teknik servis araştırması yaptı. Bulduğu telefon numarasını arayan kadın polis, tamirci olduğunu düşündüğü kişileri evine çağırdı. Eve gelen zanlılar çamaşır makinesini kontrol ettikten sonra, tamir etmek için cihazı dükkanlarına götürmeleri gerektiğini söyledi. Zanlıların hal ve hareketlerinden şüphelenen kadın polis şahısların dolandırıcı olduğunu düşünerek durumu amirine bildirdi ve operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan araştırmada çakma teknik servis çetesinin benzer yöntemlerle 11 vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların çok sayıda müştekinin beyaz eşya
sını tamir ettirmek için aldıkları bir daha geri getirmedikleri ortaya çıktı. Bazı vatandaşlardan 300 ile 500 lira arasında değişen tamir parası aldıkları, cihazları tamir ettirmeden bozuk halde geri getirdikleri, müştekilere 'Makineniz tamir oldu. Ancak iki gün çalışmadan beklemesi gerekiyor. Bu nedenle iki gün boyunca kesinlikle çalıştırmayın' uyarısında bulunup gözden kayboldukları öğrenildi. 2 gün sonra makinesini çalıştıran vatandaşlar aynı müşteri hizmetleri numarasını arayınca bir daha sahte tamircilere ulaşamadığı kaydedildi. TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan farklı bir polis müşteri gibi zanlıları tekrar aradı. Belirtilen adrese gelen iki zanlı polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. 20 yaşındaki Emre K. ile 22 yaşındaki Murat D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
zanlılar mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Daha önce herhangi bir suçtan sabıka kaydı bulunmayan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri call center görevlisi kadın ile diğer çete üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.