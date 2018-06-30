Saldırıya uğrayan kadınlara ziyaret

AK Parti İzmir
İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ
, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
'nin ardından, AK Parti İzmir
İl Başkanlığındaki kutlamalara katılan ve dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerce kendisine linç girişiminde bulunulduğunu iddia eden Dilek Özmen
ve ailesini ziyaret etti. Dilek Özmen'le bir süre görüşen ve "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Büyükdağ, olayı yaşayan kadınlardan bilgi aldı. Ellerinde sadece Türk bayrakları olan 5 kadına, 50'nin üzerinde erkeğin saldırısına sessiz kalınamayacağını belirten Büyükdağ, "Kadın haklarından dem vuranlar hala olayı kınamış değiller. İzmir gibi demokrasi şehri bir kentte böyle bir linç girişiminin yaşanması son derece üzücü. Bu olayla birlikte, aslında Atatürk'ün ismini kullanan bu zihniyetin amacının özgürlükler olmadığı, amaçlarının demokrasi olmadığı da ortaya çıktı" dedi. Yaşanan olayın son derece çirkin ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Büyükdağ, "Bu saldırıyı yapanlar da sözde Atatürk'ün değerlerine saygılı olduğunu söyleyen kişiler. Bu anlamda CHP zihniyetinin de hakikaten ne olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Kadınlarımıza Türkiye'nin her yerinden özellikle de hukukçuların desteği var. Savcılık ve emniyet de linç girişiminde bulunanların yakalanması için gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu. ÇOK KORKTUK
Dehşet verici bir gece geçirdiklerini ifade eden Dilek Özmen, "Kalabalığın bir anda üzerimize yürümesiyle dehşete kapıldık. Bize linç girişiminde bulundular. Kendimizi aracımıza kilitlemeseydik, canımızdan bile olabilirdik. Küfür, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Çok şükür kendimizde bir şey yok. Aracımızda zarar var. Şikayetçi ve davacı olduk. Bunun da gerekli hukuki takibini yapıyoruz" şeklinde konuştu.