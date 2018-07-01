Günaydın Group yüzde 25 büyüyecek

GÜNAYDIN
Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, ülke ekonomisinin sağlam temellere sahip olduğunun ispatlandığını ve lojistik sektörünün büyümeye devam edeceğini söyledi.Ülkemizin büyük bir demokrasi sınavından geçtiğini vurgulayan Günaydın, seçimde örneğine zor rastlanan katılım oranıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğimizi kaydetti. Günaydın Group
'un faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde 2017 yılında yüzde 30 ile 35 arasında reel büyüme gerçekleştirdiğini, 2018'de ise yüzde 25 civarında büyüme beklediklerini aktaran Günaydın, "Lojistik, doğası gereği her zaman ekonominin birkaç kat üstünde büyüme gösteriyor. 2018 yılında sektörde yüzde 15'lik bir büyüme olacak. Biz de kendi yatırımlarımızla büyüme rakamımızı reelde yüzde 25'lere taşıyacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Günaydın Group'un son dönemde demiryolu taşımacılığına büyük ağırlık verdiğini belirten Erol Günaydın, 2017 yılında yaptıkları 30 milyon liralık yatırımın 10 milyon lirasını raylı taşımacılıkta kullandıklarını söyledi. 2018 yılında da raylı taşımacılığa yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Günaydın, "Raylı taşımacılık tüm dağılımımızda yaklaşık yüzde 2-3'lük bir yer turuyor. Ancak yatırımımızın üçte birlik kısmını bu alana yönlendirdik. Biz demiryolundaki geleceği görüyor ve bu alanda güçlü olmamız gerektiğine inanıyoruz. Elbette belli sıkıntılarımız var ve istediğimiz hızda yol alamıyoruz. Ancak hükümet de demiryolu taşımacılığının önemini kavramış ve bu alana yatırım yapmaya başlamış durumda. Daha yolumuz uzun ve gelecekte güzel işler başaracağız" dedi.