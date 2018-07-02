Katarakt operasyonu geçiren uzun yaşıyor

KAŞKALOĞLU
Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, katarakt
ameliyatlarının dünyada en çok yapılan göz operasyonu olduğunu söyledi. Türkiye'de yılda 400 bin katarakt operasyonu gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaşkaloğlu, "Almanya'da yaşlı nüfus daha çok olduğu için bu rakam bir milyonu buluyor. Ülkemizde de önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakam yükselecek" dedi. Yapılan araştırmaların aynı sağlık durumunda katarakt rahatsızlığı bulunup ameliyat olan hastaların, ameliyat olmayan diğer hastalara göre daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bir buçuk milyon insan üzerinde yapılan araştırma sonucu elde edilen istatistiğe göre, özellikle 65 yaşından sonra görülmeye başlanan katarakt yaşam kalitesini etkiliyor. Aynı yaşta, benzer sağlık durumuna sahip hastalar arasında yapılan istatistiğe göre katarakt ameliyatı olan hastaların ölüm oranının, ameliyat olmayanlara göre % 30 daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli nedeni, hastanın ameliyat sonrası görmeye başlamasıyla yaşam kalitesinin artmasıdır" diye konuştu.