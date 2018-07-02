TİM Konseyi’ne 4 Egeli girdi

TÜRKIYE
İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 25. Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi
'nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin aralarında bulunduğu 600 kişi katıldı. Türkiye'de 72 bine ulaşan ihracatçıların çatı kuruluşu, Genel kurulunda Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, TİM Başkanı seçilirken, TİM Sektörler Konseyi'ne Ege Bölgesi'nden 4 ihracatçı seçildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve Orta Anadolu Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzmirli ihracatçı Feyyaz Ünal TİM Sektörler Konseyi'ne seçilen isimler oldu.