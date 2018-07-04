Töraydın sezon öncesi temkinli konuştu

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Sportif Direktörü Özden Töraydın
, Erzurum kampına transferi tamamlayarak girdiklerini ve ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Son iki yılda, iki kupa kazanan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 5'i yabancı olmak üzere 8 takviye yapması taraftarları Süper Lig için heyecanlandırırken, Özden Töraydın iddialı konuşmaktan kaçındı. Temkinli konuşan Töraydın, "Direkt şampiyon olacağız demek zor ama yine iddialı bir takım izleteceğiz. Karşımızda tecrübeli, büyük bütçeli rakipler olacak. Herkesin gücü birbirine yakın. Tüm takımların hedefi Süper Lig, çünkü orada büyük bir pasta var. Oyuncularımız istekli, nasıl bir camiada olduklarının farkındalar. Takım duygusunu daha iyi benimseyen öne geçecek" diye konuştu.