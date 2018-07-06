BM Konferansı’na Rota Koleji damgası

Rota Koleji
Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden kurulu RotaMun (Model Birleşmiş Milletler Kulübü) İsviçre-Cenevre'dee 15-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen, 36 ülkeden 600'ün üzerinde lise ve üniversite seviyesinde delegenin katıldığı Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na 12 öğrenci ile katılıp büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencilerisi Selin Cömert, gösterdiği performans ve hazırladığı görüş belgesi ile toplamda verilen 12 ödülden bir tanesi olan Best Position Paper (En iyi Görüş Belgesi) ödülüne layık görülmüştür. Bu ödül ayrıca, Avrupa coğrafyasında kazanılan tek ödül olması açısından da büyük önem taşımaktadır. ONUR DUYDUK
BM'deki başarının çok önemli olduğunun altını çizen Rota Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Serkan Gözder, "MUN (Model Birleşmiş Milletler Kulübü) etkinliği öğrencilerimizin hem entelektüel hem dilsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Ekibimizin ödülle de dönmesi çok onur verici bir olay. Ekibimiz ve öğretmenlerimizi kutluyoruz" dedi.