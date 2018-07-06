Oğuzhan Özkaya İngiltere’ye açılıyor

Açıldığı günden bu yana öğrencilerinin dil eğitimine bürük önem veren Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları
2017- 2018 eğitim öğretim yılında yüzlerce öğrencisini 2 ay boyunca ek bir ücret talep etmeden İngiltere'ye göndererek bir ilke imza atmıştı. Önemli olan yabancı dili, gramerin yanı sıra konuşma düzeyi olarak ta geliştirmek olduğunu belirten kurucu Oğuzhan Özkaya bir ilki daha gerçekleştirerek dil eğitimini yıl içinde rutin okul programında değil en az 2 ay boyunca İngiltere'de kendi açtığı dil okulunda gerçekleştirecek. Öğrencilerin başka kurumlara ihtiyaç duymadan eğitim süreçlerinin her alanında öğrenci merkezli düşünen Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, kendi dil okulunu açarak kendi vizyonu dahilinde eğitim verecek.