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Oğuzhan Özkaya İngiltere’ye açılıyor

, öğrencilerini ek ücret talep etmeden İngiltere’de açtığı dil okuluna eğitim alması için gönderiyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Oğuzhan Özkaya İngiltere’ye açılıyor
Açıldığı günden bu yana öğrencilerinin dil eğitimine bürük önem veren 2017- 2018 eğitim öğretim yılında yüzlerce öğrencisini 2 ay boyunca ek bir ücret talep etmeden İngiltere'ye göndererek bir ilke imza atmıştı. Önemli olan yabancı dili, gramerin yanı sıra konuşma düzeyi olarak ta geliştirmek olduğunu belirten kurucu Oğuzhan Özkaya bir ilki daha gerçekleştirerek dil eğitimini yıl içinde rutin okul programında değil en az 2 ay boyunca İngiltere'de kendi açtığı dil okulunda gerçekleştirecek. Öğrencilerin başka kurumlara ihtiyaç duymadan eğitim süreçlerinin her alanında öğrenci merkezli düşünen Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, kendi dil okulunu açarak kendi vizyonu dahilinde eğitim verecek.
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Oğuzhan Özkaya İngiltere’ye açılıyor
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