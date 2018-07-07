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Akhisar’a coşkulu uğurlama

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Akhisar’a coşkulu uğurlama
SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını tamamlayıp 'a kampa giden Akhisarspor'u ilçedeki son antrenmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yeşil siyahlı taraftarlar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kamp öncesi son çalışmaya çıkarma yaparak futbolculara meşaleler yakarak tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Saffet Susic'e de çiçek verip başarı diledi. Güray Vural ve Elvis Manu'dan sonra Akigo'nun Osmanlıspor'dan yeni transferi Vrsajevic de takımla birlikte ilk çalışmaya çıktı. Erzurum'da 13 gün boyunca kamp yapacak Akhisar, 16 Temmuz'da dönüp 19-30 Temmuz tarihleri arasında 'ya kampa gidecek. İkinci etap kampında hazırlık maçları oynayacak Akigo, son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak lig öncesi 5 Ağustos'ta şampiyon Galatasaray'la 'daki Süper Kupa finalinde karşılaşacak.
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Akhisar’a coşkulu uğurlama
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