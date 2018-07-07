Süper bir yaşam için süper gıdalar

SAĞLIKLI beslenmenin yolunu açan ve günümüzde popülerliği giderek artan süper gıdalar
ın sağlığımız üzerinde yarattığı olumlu etkilere değinen Yaşar Üniversitesi
MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, marketlerde ve pazarlarda kolaylıkla bulunabilecek süper gıdaları n tüketilmesi gerektiğini belirtti. Kakao, yaban mersini, tarçın, ceviz, böğürtlen, kinoa, avokado, dut, somon, nar, tatlı patates, badem, karalahana, kızılcık, keçiboynuzu gibi süper besinler ile ilgili bilgi veren Uzel, "Süper gıdalardan bazıları bağışıklık sistemini düzenlerken bazıları uyku düzenini sağlamakta, bazıları hafızayı güçlendirmekte ya da vücuda vitamin ya da mineral takviye etmektedir" dedi.