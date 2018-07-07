Yerli turist Kuzey Ege’ye uçuyor

BALIKESIR'IN Edremit Ilçesi'nde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
, tatillerini Kuzey Ege
'de geçirmek isteyen yerli turist
lerin tercihi oldu. Haziran ayı içinde Koca Seyit Havalimanı'ndan çok sayıda kisi uçus yaptı. Seçimlerin ilk turda sonuçlanması sonrasında tatil sezonunun hareketlenmesi ile birlikte Kuzey Ege'ye yerli ve yabancı turist sayıları hızla artıyor. Özellikle yerli turistler bölgeye en hızlı ve güvenli sekilde ulasmak için havayollarını tercih ediyor. Haziran ayı istatistiklerine göre, iç hatlarda toplamda 62 bin 775 kisi uçus yaptı. Dıs hatlarda ise 633 kisi uçus yaptı. Koca Seyit Havalimanı'na iç ve dıs hatlarda 474 ticari tarifeli sefer düzenlendi. 2018 yılının ilk altı ayında ise 222 bin 958 iç hat ve 5 bin 710 dıs hat yolcusu olmak üzere 228 bin 668 kisi uçus yaptı.