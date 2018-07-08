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KSK’de Hakan imzalıyor

Giriş Tarihi: 8.7.2018
KSK’de Hakan imzalıyor
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra mevcut kadrosunu koruyup altyapıdan yetenekli gençlerle takviye yapmaya çalışan transfer yasaklısı , iç transferde 11 futbolcudan sonra forvet Hakan Kuş'la da anlaştı. Uzun görüşmeler sonucunda geçen sezonki alacağında yüzde 40 civarında indirim yapmayı kabul eden 24 yaşındaki golcü, pazartesi günü sözleşme imzalayıp takımla antrenmanlara çıkacak. 2012 yılından bu yana Karşıyaka kadrosunda yer alan Hakan, geçen sezon 2'nci Lig'de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maçta forma giyerek 4 gol attı.
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KSK’de Hakan imzalıyor
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