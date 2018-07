Tatilcinin rotası Kuzey Ege

BUGÜN NELER OLDU

Geleneksel yapısını koruyan sakin adaları ve yeşille iç içe geçmiş deniziyle Kuzey Ege Bölgesi, ülkemizin en ideal tatil rotaları arasında öne çıkıyor. Buna bir de bölgenin tarihi kalıntılarla dolu antik kent yapıları ve lezzetli mi lezzetli Ege mutfak kültürü eklenince Kuzey Ege, mutlaka görülmesi gereken bölgeler listesine adını yazdırıyor. Buna bağlı olarak Balıkesir 'in Edremit İlçesi'nde bulunan otellerdeki doluluk oranı, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından temmuz ayında sıcaklıkların da artmasıyla yüzde 95'e ulaştı. Rezervasyon yaptırmadan bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, kalacak yer bulmakta güçlük çekerken, sahillerin de gün içinde dolu olduğu görüldü. Plajlara gelenler, işletmelere ait şezlonglarda boş yer bulmakta zorlandığını söyledi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yaz sezonunun yoğun geçeceğini ve otellerdeki doluluk oranının bu haftadan itibaren yüzde 100'e ulaşacağını belirterek, bölgeye gelecek tatilcilerin, sorun yaşamaması için mutlaka rezervasyon yaptırması gerektiğini söyledi. EKTİD Başkanı Yahya Yavuz, bölgenin hak ettiği değeri bulmaya başladığını dile getirdi. Edremit Körfezi'ne, her geçen yıl artan talep olduğunu belirten Yavuz, "Bölgenin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Burada sadece 3 aylık yaz sezonu için değil, bütün bir yıla yayılabilecek turizm kapasitesi var. Tesislerin doluluk oranı, kısa sürede yüzde 100'e ulaşacak. Bu nedenle dezervasyonlarınızı mutlaka zamanında yaptırın. Buradan mutlaka mutlu ayrılacaksınız" dedi. Tatil için Edremit Körfezi'ni seçen turistler de burada tatil yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, özellikle bölgenin denizine ve doğasına hayran kaldıklarını söyledi. Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı plajına kadar yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridi bulunan Edremit Körfezi, 30 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip. Bölge, 130 binin üzerindeki yazlıklarla da iç turizmde önemli yer tutuyor. Balıkesir turizmini 3 saç ayağına oturtmak gerektiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Deniz turizmi özellikle yerli turizmin can damarı olarak Balıkesir'i ön sıralara çıkartan en önemli etken. Son dönemde termal turizm ve gastronomi turizmi konusunda önemli atılımların yapıldığı Kuzey Ege hattında Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Akçay, Altınoluk gibi bölgelerde alternatif tıp kapsamında termal kaplıca otellerin sayısı her geçen gün artıyor. Gerek deniz ürünleri, gerekse doğal bitkiler kapsamında gastronomi turizmi de Balıkesir'de adını sıkça duyurmaya başlamıştır. Turizmin gözdesi konumundaki Balıkesir'e tüm vatandaşlarımızı davet ederken; Kaz Dağları'nda doğa gezisi yapmadan bölgeden ayrılmamalarını tavsiye ediyoruz. Birbirinden güzel plajlarımız gerek doğal güzellikleri gerekse temizlik açısından dikkat çekmektedir. Balıkesir Büyükşehir sorumluluk sahasındaki 7 plajımızın 5 tanesi mavi bayrak sahibidir" dedi.