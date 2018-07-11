Altınordu’dan Fenerbahçe’ye

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Fenerbahçe
, altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu
'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer
ve 21 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı
'yı transfer etti. Hafta sonu İzmir
'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan
'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu. Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildireceği ifade edildi.