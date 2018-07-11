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’dan ’ye

’nun genç kalecisi ve sağ kanadı , ’ye transfer oldu

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Altınordu’dan Fenerbahçe’ye
ekiplerinden , altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı 'nun 18 yaşındaki kalecisi ve 21 yaşındaki sağ kanadı 'yı transfer etti. Hafta sonu 'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı 'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu. Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildireceği ifade edildi.
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Altınordu’dan Fenerbahçe’ye
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