Antik havuzda kaplıca keyfi

UNESCO
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale
'de, yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen 2 bin 500 yıllık antik termal havuzda şifa arıyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla yazın farklı bir deneyim sunuyor. Antik havuza yaz sezonunda günlük ortalama 2 bin 500 kişi giriş yapıyor. Daha çok Rus misafirlerin girdiği havuzu zaman zaman Uzakdoğulu turistler de tercih ediyor. Rus turist Viktoriya Galina, "Havanın sıcak olmasına rağmen suyun sıcaklığı beni hiç rahatsız etmedi. Suyun içinde adeta vücuduma masaj yapılıyor hissi vardı. Burası süper ötesi bir yer ve çok güzel fotoğraflar çektim" dedi. Aleksey Anatoliy ise, "Sıcak havaya rağmen termal sıcak suda yüzmek inanılmaz güzeldi" diye konuştu.