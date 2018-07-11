Tarım ve ticaret Egelilere emanet

Cumhurbaskanlıgı Hükümet Sistemi'nin Kurucu Baskanı Recep Tayyip Erdogan'ın açıkladıgı yeni kabinede Ege Bölgesi
'nden iki bakan yer aldı. Manisa
lı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı
olurken, Izmirli Bekir Pakdemirli
ise yeni adıyla Orman ve Tarım Bakanı seçildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB
) Kadın Girisimciler Kurulu Baskan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaskanlıgı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu. Manisa dogumlu Pekcan, Bakan oldugu haberini havalimanında ögrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Ögrenmeye gidiyorum" dedigi ögrenildi. Pekcan, "Ülkemize hizmet boynumuzun borcu" diye konustu. Yeni kabinede Izmirli Bekir Pakdemirli'ye de (45) sürpriz bir görev verildi. Pakdemirli, yeni sistemin ilk kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. Haberi önceki gün aldıgını ifade eden Pakdemirli ise, "Böyle bir beklenti içerisinde degildim. Biraz sasırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdigi için tesekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı dogdu. Cana basla bölgemize, Izmir'imize ve Türkiye'mize hizmet için çalısacagız" dedi. PEKCAN KİMDİR?
Pekcan, 1958'de Manisa'da dogdu. Istanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında basladıgı kariyerine, özel sektörde çesitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Üç dönem DEIK Türkiye- Suriye Is Konseyi Baskanlıgını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye- Ürdün Is Konseyi Baskanlıgı yaptı. TOBB Kadın Girisimciler Kurulu Baskan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, Ingilizce biliyor. PAKDEMİRLİ KİMDİR?
Eski basbakan yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin de oglu olan Bekir Pakdemirli, 1973 yılında Izmir'de dogan ve Bilkent Üniversitesi Isletme Fakültesi'nde lisans egitimini tamamladıktan sonra, Baskent Üniversitesi'nde Isletme Yüksek Lisansı, CBÜ Iktisat Bölümü'nde doktora çalısmalarını yürüttü. Pakdemirli; gıda, tarım, hayvancılık ve otomotiv alanlarında serbest girisimcilik yaptı.