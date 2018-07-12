İzmir Ekonomi’de Özgener dönemi

İzmir
Ticaret Odası'nın girişimleriyle İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi
'nde (İEÜ
) yeni mütevelli heyet kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oy birliğiyle İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı seçildi. DEĞER VURGUSU
İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi için büyük ve heyecan verici hedefleri olduğunu belirterek, "2001 yılında kurulan üniversitemiz, 17'nci yılında 13 bini aşkın öğrencimizi iş yaşamına uğurladı. Üniversitemizin potansiyeli bunun çok üzerinde. Üniversiteler, köklerini bulundukları bölgeye yayan ve önceliğini bölgesine veren kurumlardır. Bizim de hedefimiz bu amaçlar çerçevesinde bilimi, evrensel değerlerde ön sıralara çıkartan bir kurum haline gelmektir. İzmir Ekonomi Üniversitemizi hep birlikte 'değer' yaratan kurumlar arasına çıkaracağız" dedi. Üniversiteyi daha da ileriye taşımak için planlarını hazırladıklarını, stratejilerini gözden geçirdiklerini belirten Başkan Özgener, "İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilerlemesi, gelişmesi için mütevelli heyet üyelerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerle işbirliği içerisinde olacağız. Öğrencilerimiz, Türkiye'nin geleceğidir. Ülkemizin geleceğini gençlerimizle birlikte kuracağız" diye konuştu. İŞTE LİSTE
Mahmut Özgener'in başkanlığındaki İEÜ Mütevelli Heyeti'nde Ahmet Tunaboylu, Ayhan Sulak, Ali Sorgun Özbalcı, Atilla Sevinçli, Aydın Buğra İlter, Ahmet Cahit Kırmacı, Eyüp Cemal Elmasoğlu, Cüneyt Güleç, Elif Demirci İşleğen, Emre Kızılgüneşler, Gürcan Gümüş, Hüseyin Bilhan Balcı, Levent Pekimrenkli, Levend Gülebastı, Mehmet Yücel Akyelli, Dr. Mustafa İduğ, Mustafa Sabri Ünlütürk, Muzaffer Azrak, Nevzat Artkıy, Önder Türkkanı, Rıfat Kızıldeniz, Saffet Erdil, Sema Meral Demir, Şevket Akçay, Tosun Tayfun Yelkenbiçer yer aldı.