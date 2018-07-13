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Kameralı parklarla çocuklar güvende

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Kameralı parklarla çocuklar güvende
BALIKESİR'DE yaşayan çocukların daha güvenli ve konforlu sahalarda oyun faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen 'Güvenlik kameralı çocuk parkları' projesinin tanıtımı Şehitler Parkı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun katıldığı tanıtımda projeyle ilgili bilgiler verildi. Başkan Kafaoğlu akıllı kent Balıkesir projesi için ilk adımların atıldığını belirtirken bu projeyle artık anne ve babaların çocuklarını daha huzurlu bir şekilde parklarda oynatabileceklerini vurgulayarak, "Parklarımızın tamamını bu şekilde kameralarla izleyerek art niyetlerin önüne geçeceğiz. Emniyetin de işbirliğiyle bunu başaracağız. 10 adet parkımızda bulunan 19 adet çocuk oyun grubu alanının kamera ile güvenliği sağlandı. Hedefimiz, kent ve ilçe merkezlerimizdeki çocuk oyun alanlarını 'Akıllı Kent Balıkesir' projesi kapsamında 2023 hedefleri doğrultusunda izlenebilir hale getirmektir" dedi.
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Kameralı parklarla çocuklar güvende
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