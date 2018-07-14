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Balıkesir Baltok ‘var’ ile kazandı

Bal-Kes, hazırlık maçında ekibi ’u ‘var’ uygulaması sonucu kullandığı penaltı ile 1-0 yendi

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Balıkesir Baltok ‘var’ ile kazandı
YENİ sezon hazırlıklarını 'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, ilk hazırlık maçında 'de mücadele eden 'u 1- 0 yendi. İlk yarıda her iki takım da etkili bir futbol sergileyerek rakip kalede gol aradılar. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Balıkesir atağında top Bursasporlu Jani Atanasov'a çarparak dışarı çıktı. Hakem Koray Gencerler pozisyon sonrası Balıkesir lehine korner atışı verdi. Ancak devreye giren VAR, topun Jani'nin eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Nizamettin Çalışkan atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Balıkesir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Atak oyunu geliştirmemiz lazım. Bu da gün geçtikçe gelişecek. Doğru yoldayız" diye konuştu.
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Balıkesir Baltok ‘var’ ile kazandı
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