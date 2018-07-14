Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bandırma’yı kazanacağız

’yı kazanacağız

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Badırma’yı AK belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Bandırma’yı kazanacağız
BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beyaz masada lı gazeteciler ile bir araya geldi. Yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Kafaoğlu, 'li Dursun Mirza'nın Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Badırma'da, belediye başkanlığını alabileceklerini söyledi. Bandırma'ya yapılan yatırımlar konusunda da bilgi veren Kafaoğlu, "Gelir gelmez 'suda indirim yapacağımızı' söyledik indirim yaparak işe başladık. '2 bin kilometre yol yapacağız' dedik bu çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma'da 4 cadde bize ait bu caddeleri sıcak asfalt ile yenileceğiz. En hızlı şekilde bu çalışmayı tamamlayacağız. Bu bölgede de oylarımızda artış oldu. Diğer partilerle aramızdaki fark kapanıyor. Bandırma'da belediyeyi alacağımıza inanıyorum. 2004 yılında bunu başardık. Doğru aday, doğru zaman ve doğru meclis üyeleri ile anketler yaparak Bandırmalıların beklentisi doğrultusunda Bandırmayı kazanacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bandırma’yı kazanacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN