Bandırma’yı kazanacağız

BALIKESIR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, beyaz masada Bandırma
lı gazeteciler ile bir araya geldi. Yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Kafaoğlu, CHP
'li Dursun Mirza'nın Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Badırma'da, belediye başkanlığını alabileceklerini söyledi. Bandırma'ya yapılan yatırımlar konusunda da bilgi veren Kafaoğlu, "Gelir gelmez 'suda indirim yapacağımızı' söyledik indirim yaparak işe başladık. '2 bin kilometre yol yapacağız' dedik bu çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma'da 4 cadde bize ait bu caddeleri sıcak asfalt ile yenileceğiz. En hızlı şekilde bu çalışmayı tamamlayacağız. Bu bölgede de oylarımızda artış oldu. Diğer partilerle aramızdaki fark kapanıyor. Bandırma'da belediyeyi alacağımıza inanıyorum. 2004 yılında bunu başardık. Doğru aday, doğru zaman ve doğru meclis üyeleri ile anketler yaparak Bandırmalıların beklentisi doğrultusunda Bandırmayı kazanacağız" dedi.