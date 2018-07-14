Belediye ilgilenmedi doğalgazsız kaldılar

İzmir
'de CHP'li Urla Belediyesi
'nin ihmali, Zeytinalanı Şirinkent Mahallesi'nde yaşayan 2 bin 500 kişiyi doğalgazsız bıraktı. Akıllara durgunluk veren olay, Şirinkent Mahalle Muhtarı Hayati Karademir'in TBMM bünyesinde hizmet vermekte olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na yazdığı yazı ile ortaya çıktı. Karademir, mahallesi İzmir Gaz
tarafından 2018 yılı yatırım programına alınmayınca Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan ilçeye bir an önce doğalgaz gelmesi için yardım istedi. Kamu Denetçiliği Kurumu da vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, mahalleye bir an önce doğalgaz yatırımı yapılması için EPDK ve İzmir Gaz'a yazı yazdı. Kamu Denetçiliğinin yazdığı yazıya yanıt veren İzmir Gaz, 2018 yılı yatırım programını belirlemek için 8 Ocak 2018 tarihinde Urla Belediyesi'ne yazı yazılarak ilçede doğalgaz yatırımı bekleyen sokakların numaraları ile yol kırmızı kodlarının listesinin istendiğini fakat Urla Belediyesi'nin 30 günlük yasal süre içinde resmi yazıya yanıt vermediğini, dolayısı ile de Şirinkent Mahallesi'nin yatırım programına alınmadığını belirtti. İzmir Gaz, ayrıca aradan geçen süreçte mücbir sebebin devam ettiğini halen daha Urla Belediyesi'nin bu bilgileri kendileri ile paylaşmadığını belirterek "Eğer bu bilgiler bizimle paylaşılmazsa mahalleye yatırım yapmamız mümkün olamaz" uyarısında bulundu. YALANI ORTAYA ÇIKTI
Urla Belediyesinin ihmali mahallede yaşayan 2 bin 500 vatandaşı çileden çıkardı. Yaşananlara isyan eden Şirinkent Mahalle Muhtarı Hayati Karademir, Urla Belediyesi'nden bu skandala bir an önce son vermesini istedi. İzmir Gaz'ın, mahallesini 2018 yılı yatırım programına almaması üzerine sebebini öğrenmek için Urla Belediyesi'ne gittiğini belirten Karademir; "Urla Belediyesi yetkilileri sözlü olarak mahallemin 1000 ölçekli uygulama imar planı olmadığını, bu nedenle İzmir Gaz tarafından yatırım programına alınmadığını söyledi. Bende 14 Mart 2018 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak imar planları olmadığı için hizmet alamadığımızı, mağduriyetin giderilebilmesi için bir an önce 1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını talep ettim. Büyükşehir'den gelen cevabı okuyunca gözlerime inanamadım. Büyükşehir bana, mahallemizin 5 bin ölçekli nazım imar planına uyumlu 1000 ölçekli uygulama imar planlarının olduğunu ve halen yürürlükte bulunduğunu belirten bir yazı gönderdi. Büyükşehir'in dilekçeme verdiği yanıtla Urla Belediyesi'nin yok dediği uygulama imar planlarının aslında var olduğunu öğrenmiş olduk" diye konuştu. Mahallede yaklaşık 2 bin 500 nüfusun yaşadığını, kış aylarında bu insanların çoğunlukla ısı pompası ve klima ile ısınma ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Karademir; "Herkes ısınmak için elektriğe yüklenince elektrik trafoları yükü kaldırmıyor. Bunun sonucu olarak da kışın sık sık elektrikler kesiliyor. Günde en az 4-5 kez bu sıkıntılar yaşanıyor. Benim evimdeki ısı pompası, voltaj düşüklüğü nedeniyle yandı" ifadesini kullandı. Doğalgazın mahallelerine gelebilmesi için Urla Belediyesi'nin sokak numaraları ile yol kırmızı kodlarına ilişkin bilgileri bir an önce İzmir Gaz'la paylaşması gerektiğini dile getiren Karademir, şöyle konuştu; "Bundan böyle Urla Belediyesi'nin, ikide bir 'mahallenizde eksik plan, proje var' diye önümüze gelmesini istemiyoruz. Bizler bir an önce mahallemizde doğalgaz yatırımını görmek istiyoruz. 2018 trenini kaçırdık. Bari bir sonrakini yani 2019'u yakalayalım. Bunun için de bu işte sorumluluğu olanları göreve davet ediyorum."