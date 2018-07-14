Çeşme’de can pazarı yaşandı

TÜRK Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi
açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 düzensiz göçmeni kurtardı. Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme
ilçesi açıkları Boğaz Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, düzensiz göçmenleri kurtarmak için operasyon başlattı. Çocuk ve kadınlara öncelik verilen kurtarma operasyonunda, 7 kez sorti yapan 2 helikoptere alınan 34 kişi karaya çıkarıldı. Kurtarılanların ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanlardan 5'inin ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi.