Denizlispor’da Özköylü çatlağı

SPOR Toto 1. Lig'de sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü
'nün, "Bu kadro lig için yetersiz. Açık ve net problemli takımız. Kadro olarak çok kötüyüz. Bu kadroyla iddia koyma şansımız yok" açıklaması tartışmaya yol açtı. Özköylü'nün bu çıkışı yönetim ve taraftarı ikiye böldü. Özköylü'nün sert açıklamalarına, önemli bir fedakarlık yaparak takımı oluşturmaya çalışan yönetim cephesinden bir kısmın tepkili olduğu öğrenildi. Sosyal medyada da taraftarın bir kısmı Osman Özköylü'nün şimdiden başarısızlığa bahane üretmeye başladığını iddia edip yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Bir kısım taraftar ise tecrübeli teknik adamın haklı olduğunu savunarak transfer yapılması gerektiğini vurguladı.