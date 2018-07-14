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’den çifte atak

, hücum hattı için Faslı sağ kanat oyuncusu Oussama Tannane’yi yakın markaja aldı. Defansta da ilk aday Omeruo

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Göztepe’den çifte atak
'de ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattına henüz takviye yapamayan 'nin Patrick Twumasi, Abel Hernandez gibi isimlerden sonra Faslı sağ kanat oyuncusu Oussama Tannane'ye kanca attığı iddia edildi. Defansa da Kasımpaşa'da kiralık oynayan Kenneth Omeruo'yu istiyor. Fransız basını, Saint Ettiene'in geçen sezon İspanya La Liga'da küme düşen Las Palmas'a kiraladığı 24 yaşındaki Tannane'yi Yunanistan'dan AEK ve Türkiye'den Göztepe'nin istediğini yazdı. Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015 yılında uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon La Liga'da Las Palmas'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 maçta Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Sarı-kırmızılılar, savunmaya yapacağı transfer için Chelsea'nin geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen genç stoperi Kenneth Omeruo'yu istiyor.
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Göztepe’den çifte atak
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