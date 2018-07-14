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Necdet döndü yüzler güldü

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Necdet döndü yüzler güldü
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay'da geçen sezon sol ayağı kırılan sağ bek Necdet Kaba'nın giderek iyileşmesi teknik heyet ve yönetimin yüzünü güldürüyor. Sezonun bitimine 1 hafta kala Pendikspor deplasmanında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan deneyimli savunmacı, yaz döneminde bireysel olarak kuvvetlendirme idmanları yaptı. 10 günlük Erzurum kampında fizyoterapist eşliğinde çalışan Necdet, yarın başlayacak kampında da güç depolayacak. Tecrübeli defans oyuncusunun yaklaşık 1 ay içinde takıma katılması bekleniyor.
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Necdet döndü yüzler güldü
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