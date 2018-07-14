Taksi durakları İzmir’e yakıştı

İZMİR
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve desteğiyle taksi duraklarını yeniliyor. Şık tasarıma sahip duraklar, İzmirlilerin beğenisini topluyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, değişime ve sürekli gelişime önem veren dinamik bir meslek örgütü olduklarına dikkat çekti. Anık, "Yeni duraklarımız İzmirlilerden tam not aldı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Günün koşulları neyi gerektiriyorsa kendimizi yenilemeye ve sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. İzmirli taksicilere de bunu yapmak yakışır" diye konuştu.