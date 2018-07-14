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Taksi durakları ’e yakıştı

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Taksi durakları İzmir’e yakıştı
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ve desteğiyle taksi duraklarını yeniliyor. Şık tasarıma sahip duraklar, İzmirlilerin beğenisini topluyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, değişime ve sürekli gelişime önem veren dinamik bir meslek örgütü olduklarına dikkat çekti. Anık, "Yeni duraklarımız İzmirlilerden tam not aldı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Günün koşulları neyi gerektiriyorsa kendimizi yenilemeye ve sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz. İzmirli taksicilere de bunu yapmak yakışır" diye konuştu.
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Taksi durakları İzmir’e yakıştı
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