Avrupa’ya özel tasarım gelinlik

2015
yılında İpek Emre tarafından bohem gelinlik markası olarak kurulan Knight&Bride Wedding Concept'in İzmir
Alsancak Mağaza açılışı düzenlenen kokteyl ile gerçekleşti. Açılışa Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ünlü moda ikonları ve İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Marka Kurucusu İpek Emre Türkiye'yi yurtdışında temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, "Yurtdışında olduğu kadar Türkiye'de de modern gelinlik anlayışını yansıtmaya devam edeceğiz" dedi. Son 5-6 yıldır yurt dışına gelinlik ihracatına başladıklarını belirten Emre, "Son iki yıldır Knight&Bride markası ile özel tasarım gelinlikler yapıyoruz. Ürünlerimiz birçok Avrupa ülkesindeki butiklerde hali hazırda satışa sunuluyor. Türkiye'den gelen yoğun talep nedeniyle ülkemizde perakende alanında bir girişimde bulunduk. Hedefim ilk günden beri ülkemizi yurtdışında layıkıyla temsil edebilmekti. Bunu başardığım için mutlu ve gururluyum" dedi.