Çilek tadındaki üzüm ilgi çekiyor

ALTERNATIF ÜRÜN İÇINDE
barındırdığı bin 436 üzüm çeşidi ile Türkiye'nin üzüm çeşitliliğine yön vermeye çalışan Manisa
Bağcılık Araştırma Müdürlüğü'nde deneme amacıyla yetiştirilen çilek tadındaki üzüm, ilgi görüyor. Orta erkenci üzüm çeşitleri arasında yer alan ve temmuz ayında olgulaşan 'çilek üzümünün' hasadı yapılmaya başlandı. Sultaniye çekirdeksiz ve Ontario çeşidi üzümlerin melezi olup çekirdeksiz özelliğiyle hafif pembe rengi ve çileği andıran aromasıyla çilek üzümünün, uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda adaptasyon sıkıntısı olmayan, Türkiye'de yetiştiriciliği yapılabilen, üreticilere tadıyla, aromasıyla, görüntüsüyle alternatif sunabilen çeşitlerden bir tanesi olduğu bildirildi. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR BÜNYELERINDEKI
çilek üzümünün aslında yeni bir tür olmadığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal, 1925 yılında çalışmalarına başlanılan bu türün 1931 yılında Amerika'da 'Bronx Seedless' ismiyle tescillendiğini söyledi. Farklı ülkelerdeki üzüm çeşitlerinin Türkiye'ye adaptasyonun olup-olmayacağı konusunda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Ünal, çilek üzümünün de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Ürünü duyup gelenlerin olduğunu da aktaran Ünal, olgunlaşma dönemine denk gelen olduğu zaman tadına bakmalarını sağladıklarını kaydetti. Çilek üzümünün özelliklerini başka çeşitlere aktarma konusunda çalışmaların sürdüğünün de altını çizdi.