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Çilek tadındaki üzüm ilgi çekiyor

’nın, 1931 yılında ABD’de tescillenen Sultaniye Çekirdeksiz -Ontario Melezi Çilek Üzümü’nün hasadı yapıldı. Görüntüsü üzüm gibi ancak tadı ve aroması çileke benzeyen ürün büyük ilgi çekiyor

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Çilek tadındaki üzüm ilgi çekiyor
ALTERNATIF ÜRÜN
İÇINDE barındırdığı bin 436 üzüm çeşidi ile Türkiye'nin üzüm çeşitliliğine yön vermeye çalışan Bağcılık Araştırma Müdürlüğü'nde deneme amacıyla yetiştirilen çilek tadındaki üzüm, ilgi görüyor. Orta erkenci üzüm çeşitleri arasında yer alan ve temmuz ayında olgulaşan 'çilek üzümünün' hasadı yapılmaya başlandı. Sultaniye çekirdeksiz ve Ontario çeşidi üzümlerin melezi olup çekirdeksiz özelliğiyle hafif pembe rengi ve çileği andıran aromasıyla çilek üzümünün, uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda adaptasyon sıkıntısı olmayan, Türkiye'de yetiştiriciliği yapılabilen, üreticilere tadıyla, aromasıyla, görüntüsüyle alternatif sunabilen çeşitlerden bir tanesi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
BÜNYELERINDEKI çilek üzümünün aslında yeni bir tür olmadığını belirten Manisa Bağcılık Araştırma Merkezi Müdürü Akay Ünal, 1925 yılında çalışmalarına başlanılan bu türün 1931 yılında Amerika'da 'Bronx Seedless' ismiyle tescillendiğini söyledi. Farklı ülkelerdeki üzüm çeşitlerinin Türkiye'ye adaptasyonun olup-olmayacağı konusunda çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Ünal, çilek üzümünün de bunlardan biri olduğunu kaydetti. Ürünü duyup gelenlerin olduğunu da aktaran Ünal, olgunlaşma dönemine denk gelen olduğu zaman tadına bakmalarını sağladıklarını kaydetti. Çilek üzümünün özelliklerini başka çeşitlere aktarma konusunda çalışmaların sürdüğünün de altını çizdi.
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Çilek tadındaki üzüm ilgi çekiyor
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