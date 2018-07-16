Demir hırsızı tutuklandı

MANISA Organize Sanayi Bölgesi
'nde beton ve prefabrik yapı üreten fabrikadan 10 ton inşaat demirinin çalındığını tespit eden fabrika yönetimi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen jandarma ekipleri, çalınan demirlerin Emlakdere Mahallesi'nde bir hurdacıya satıldığını belirledi. Zanlıları tespit eden jandarma ekipleri, fabrika çalışanı M.A. (39), Ö.A. (27), C.A. (28) ve O.A'yı (26) gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen
zanlılardan M.A, tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A'nın ifadesinde yaklaşık 6 aydır iş yerinden demir malzemeleri şirkete ait vinçle kamyonete yükleyerek hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan çalınan demirler fabrikaya teslim edildi.