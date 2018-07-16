Kerim Avcı Eskişehir’de

SPOR
Toto 1. Lig ekibi Altınordu'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Kerim Avcı, yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Eskişehir
spor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formayı giyerek antrenmanlara başlayan gurbetçi futbolcu serbest kalmak için Altınordu'ya 300 bin lira ödeme yapacak. İzmir
ekibinin 800 bin liralık teklifini beğenmeyen Kerim'in Eskişehir ile 1 milyon 300 bin liraya anlaştığı iddia edildi. Forvet arkasında görev alan Kerim Avcı geçen sezon 16 gol atıp 10 da asist yapmıştı.