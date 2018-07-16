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Kerim Avcı ’de

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Kerim Avcı Eskişehir’de
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Kerim Avcı, yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan spor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı formayı giyerek antrenmanlara başlayan gurbetçi futbolcu serbest kalmak için Altınordu'ya 300 bin lira ödeme yapacak. ekibinin 800 bin liralık teklifini beğenmeyen Kerim'in Eskişehir ile 1 milyon 300 bin liraya anlaştığı iddia edildi. Forvet arkasında görev alan Kerim Avcı geçen sezon 16 gol atıp 10 da asist yapmıştı.
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Kerim Avcı Eskişehir’de
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