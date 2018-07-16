Üreticiyi üzmeyeceğiz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş’i ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, “Üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 16.7.2018