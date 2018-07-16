Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir
programı kapsamında Ödemiş'i ziyaret etti. Bakan Pakdemirli'ye, İzmir Vali Eroy Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül eşlik etti. Ödemiş'teki ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı olan Bakan Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değinerek, birlikte, beraber bir şeyler yapmanın yolunu bulmak gerektiğini bildirdi. Birçok sektörde yöneticilik yaptığını, kendi işletmeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, "Bizde kooperatiflerin örnekleri var ama sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. Ama yurt dışında kooperatif tam bir profesyonel bir firma gibi yürüyor. Bizim de kooperatifçilik konusunda birlikte iş yapmanın yolarını bulmamız lazım. Birlik olduğumuz zaman güç oluyor" ifadesini kullandı. Tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini belirten Pakdemirli, "Ortak dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Milyonlarca vatandaşımız ise, evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz daha rahat edecek. Bunları da çok ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız" dedi. Öte yandan Pakdemirli, "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, daha sonra Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Domates fiyatları düşecek DOMATES
fiyatları ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, "Patates, domates... Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çeviremiyorsak, günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir" dedi.