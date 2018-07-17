Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altınordu zirveye çıktı

zirveye çıktı

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Altınordu zirveye çıktı
YENi sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 1. Lig takımı 'da yüzler gülüyor. Kırmızı-lacivertli takım deniz seviyesinden Palandöken'de 2 bin 700 metre yükseklikteki bir restoranda düzenlenen kahvaltıyla moral depoladı. Kelimenin tam anlamıyla zirveyi andıran bir yerde keyifli bir kahvaltı yaptıklarını dile getiren Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sezona zirvede başlıyoruz ve inşallah sezonu da zirvede bitireceğiz" dedi. Kaptan Hasan Hatipoğlu ise Erzurum'daki yüksek rakımın faydasını sezon içerisinde göreceklerini belirterek, "Şu anda zorlanıyoruz ama bizim için önemli bir dönemden geçiyoruz. Çünkü biz tempolu bir takımız, bu rakım sayesinde tempomuzu daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

ÖZGÜR CAN OLMADI

Öte yandan Altınordu, golcü transferi konusunda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Altınordu'nun Gazişehir Gaziantep'ten kadrosuna katmayı planladığı golcü Özgür Can Özcan transferini de gerçekleştiremdi. Adana Demirspor'un Özgür Can'a yüksek bir ücret teklif etmesine üzerine İzmir temsilcisi golcü oyuncunun transferinden umudunu kesti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu zirveye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN