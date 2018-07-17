DEÜ Rektörü Hotar: FETÖ’ye sıfır tolerans

DOKUZ
Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar görevini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı. Bakan Pakdemirli, Nükhet Hotar için "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum" ifadelerini kullandı. Kendi üniversitesinde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Hotar, bu noktada kendisine destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
olmak üzere herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Nükhet Hotar, "FETÖ
'ye ve teröre sıfır toleranslıyız. Bunun dışında her türlü çalışmaya bilimsel özgürlük çerçevesinde destek olmaya da sonuna kadar hazırız" dedi.