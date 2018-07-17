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Emekliliğin keyfi Ege’de sürülüyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Emekliliğin keyfi Ege’de sürülüyor
BÜYÜK şehirlerde yıllarını geçiren, insanlar, trafik yoğunluğu arasında stresli bir yaşam süren birçok kişi, emekli olduktan sonra 'ne yerleşiyor. Emekliliğin tadını çıkarmak isteyenler, ya bir sahil kasabasına yerleşiyor ya da doğup büyüdükleri memleketlerine, baba ocaklarına dönüyor. Köylerinde, kırsal mahallelerinde ticari olarak hayvan ve meyve yetiştiriciliği yapanlar kadar evinin bahçesinde küçük çaplı sebze üretimiyle ilgilenenler, şehir yaşantısına göre daha sakin ve stressiz bir yaşam sürüyor.
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Emekliliğin keyfi Ege’de sürülüyor
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