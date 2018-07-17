Yunusemre’de ev sahibi olma sevinci

Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ işbirliğiyle kentteki konut sorununu çözmek için hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. Etabı'nın kura çekimlerine başlandı. Şehit aileleri ve gazilerden başvuran 17 kişinin kura dışı hak sahibi olduğu törende isimleri kurayla çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. Etap kura çekimleri 3+1 konutların kuralarını çekimiyle başladı. Bugün 2+1 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 1062 adet 3+1, 438 adet de 2+1 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenecek.

2 ETAP DAHA GELİYOR

Yunusemre'nin sanayi kenti olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Bölgemizde şuanda 70 bin işçi kardeşimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 70'i Yunusemre'de oturuyor. Şehzadeler'de oturan kardeşlerimiz var. İzmir'den gelip giden insanlar var. Diğer komşu ilçelerden gelip sanayide çalışan yüzlerce, binlerce işçi kardeşimiz var. özellikle evi olmayan bugün de böyle, geçen teslimini yaptığımız bin 100 konutta da öyleydi, hiç evi olmayan insanlar bundan faydalansın demiştik. Sağ olsunlar TOKİ'nin idarecileri ve başkanı da uygun gördü, bizim talebimiz buydu. Şuanda bin 500'den fazla konut için müracaat eden 9 bin vatandaşımız var. Bunların hiçbirinin evi yok. Bunun arkasından 3. Etap, 4. Etap çalışmalarımız gelecek" dedi. 2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.