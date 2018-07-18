Kas hastası rap ile hayata bağlandı

BUGÜN NELER OLDU

Buca'da yaşayan 29 yaşındaki Metin Özkan'a 2 yaşında kas hastalığı (herediter polinöropati) teşhisi konuldu. Uzun yıllar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) tedavi gören Özkan, bir süre sonra yürüme yetisini kaybetti. Hayatını tekerlekli sandalyeyle devam ettirmek zorunda kalan Özkan, bu nedenle lise hayatının ardından eğitimine devam edemedi. Fizik tedavi yöntemleriyle hastalığını yavaşlatmaya çalışan Özkan'ın hayatını ise 10 yıl önce ilk kez dinlediği rap müzik değiştirdi. Bestelerini evinden çıkıp stüdyolarda seslendiren Özkan'ın bu çabası ailesini çok etkiledi. Özkan, "Blue Stüdyo" adını verdiği odasında şimdiye kadar 300'e yakın rap şarkısı besteledi. Kas hastalarına umut olmayı hedefleyen Özkan, 18 Kasım'da gelirinin tamamı Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlanacak bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.