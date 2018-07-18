Mavi ile yeşil yapay cennetlerde buluştu DSİ’nin Ege’de tarımsal sulama ve doğal hayatı korumak için hayata geçirdiği gölet projeleri, yeşil ile maviyi buluşturuyor. DSİ’nin yapay cennetleri, bulunduğu bölgelere yaşam götürüyor

Giriş Tarihi: 18.7.2018