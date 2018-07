Mavi ile yeşil yapay cennetlerde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tarımsal sulama, doğal hayatı koruma, içme suyu ihtiyacını karşılama gibi amaçlarla yapılan çeşitli sulama projeleri, yeşilin maviyle buluştuğu, eşsiz manzaraya sahip 'yapay cennet' görünümünde oldu.Yatırımların havadan çekilen görüntülerinde, ormanlarla ya da ekili dikili tarım arazileriyle çevrili göllerin, suyun gücünü gözler önüne seren barajların, ulaştığı her yere yaşam götürdüğü görülüyor. İzmir 'in Ödemiş İlçesi'ni çevreleyen Bozdağlar'ın zirvesinde bulunan Gölcük Yaylası, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü gölüne de ev sahipliği yapıyor.Karaburun'un 4 kilometre güneyindeki Uzundere Çayı üzerinde inşa edilen, zümrüt yeşili ormanla eşsiz manzara oluşturan Bozköy Barajı ise çok amaçlı olarak kullanılıyor. Karaburun ve çevresinde yılda 1 milyon 98 bin metreküp içme suyu sağlayacak barajdan tarımda da faydalanılıyor ve yaklaşık bin dekar araziye can suyu oluyor. Bazı kaynaklarda adı Pegasus Gölü olarak da geçen, 2 bin yıl önce göl ve gölü denizden ayıran Azmak, zaman içinde yok oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında, sıtma ile savaş amacıyla yeni kanal açılarak, Küçük Menderes Nehri'ne bağlantı yapıldı. Belevi Gölü, Selçuk ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerinin yakınında bulunmasına rağmen birçok kişi görmeden evine dönemiyor. Uşak 'ta inşa edilen Uzundere Göleti ise eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Banaz ilçesindeki Karaköse Barajı'nda da durum farklı değil. Kar yağdığında, drone ile metrelerce yüksekten çekilen fotoğraf ve videoları izlemek bile bu barajın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya yetiyor.