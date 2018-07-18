Ulaşım zammına AK Parti tepkili

İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Kemal Büyükkesim, meclisin temmuz ayı oturumunda alınan ulaşıma yüzde 5'lik zam kararına ilişkin, "Toplu ulaşıma yapılan yüzde 5'lik zam, iş bilmezliğin faturasının İzmirlilere çıkarılmasıdır" dedi. Büyükkesim, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı oturumunda AK Parti meclis üyelerinin red oyuna karşılık 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere ulaşıma yüzde 5'lik zam yapıldığını hatırlattı. Buna göre, İzmir'de tam biletin 3 liraya, 60-65 yaş ve öğrenciler için biniş bedelinin 1,80 liraya, öğretmen bilet fiyatlarının da 2,50 liraya yükseltildiğine dikkati çeken Büyükkesim, kamuoyuna "fiyat ayarlaması" olarak bildirilen bu zamların "beceriksizliğin" ilanı olduğunu ifade etti. Büyükkesim, şunları söyledi: "İzmirliler bu zamlarla sokağa çıkamaz hale getirildi. Yılbaşından bu yana toplu ulaşımda, otopark ve suda yapılan zamlar yüzde 15 oldu. Toplu ulaşıma yapılan son yüzde 5'lik zam, iş bilmezliğin faturasının İzmirlilere çıkarılmasıdır. Bu zamlarla İzmir'de yaşayan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, emeklilerimize eziyet edilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesinde israf aldı başını gidiyor. Oluşan bütçe açıkları ve borç yükü zamlarla kapatılmaya çalışılıyor. Başarısızlığın cezası İzmirlilere kesiliyor. Belediyelerin temel hizmetlerinden olan ulaşım konusundaki fiyat politikası ivedilikle tekrar gözden geçirilmelidir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin gelirlerinin kente hizmet olarak döndüğü de bugüne kadar görülmedi. Vatandaşlarımız bunları görüyor ve sandıkta gereğini yapmak için de sabırsızlıkla yerel seçimleri bekliyor."