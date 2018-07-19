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Avrupa’da söz sahibi olacağız

’e yılın ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısındaki artış bir önceki yıla göre yüzde 34 fazla olunca, yüzler güldü. ETİK Başkanı İşler, “Türk turizmi Avrupa’da söz sahibi olacak” dedi

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Avrupa’da söz sahibi olacağız
TURİST SAYISI ARTTI
İZMIR İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü tarafından açıklanan ilk 6 aylık istatistiklere göre 'e gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında arttı. 2017'nin ilk 6 ayında 252 bin 532 yabancı turist İzmir'e seyahat ederken 2018'nin ilk 6 ayında bu rakam 339 bin 53'e çıktı. Rakamları değerlendiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "İzmir'e gelen yabancı turist sayısındaki artış kent için iyi bir durum. Türk turizmi, 2019 yılındandan itibaren Avrupa'da söz sahibi olacak" dedi.

?İNGİLİZLER AVANTAJLI

İZMIR'DE gelişime en açık olan pazarın İngiltere olduğunu anlatan İşler, "Bugün 1 pound 6.2 lira civarında. Eğer İngiltere bugün AB'de kalsaydı, turist euro bazındaki bir ülkeye gideceği için yapacakları harcamalar onlar için avantajlı olmayacaktı. Fakat rahatlıkla Türkiye'de harcama yapabilirler. İngiliz son tüketicinin, kaliteli hizmet veren Türkiye'ye yönelmesini sağlayacak. Önümüzdeki senelerde Ege'de İngiltere pazarı çift haneli büyümeye devam edecek. Turizmin Cari açığı tek başına kapatması için mevzuat ve yönetmeliklerle sektörün önü açılmalıdır" dedi.
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