Bucaspor’da Bal yönetimi bırakıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor
'da geçtiğimiz pazartesi gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda İrfan Bal'ın başkan seçilmesinin ardından bir grup taraftarın kulüp binasını basarak yönetime el koyduğunu açıklaması ortalığı karıştırdı. Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Aydın'ın kulübü taraftarın yöneteceğini söylemesinin ardından İrfan Bal ve yönetim kurulu görevi bırakma kararı aldı. Bal'ın Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile bir araya gelerek yönetimi belediyeye teslim edeceği öğrenildi.