Eski maden ocağını soymaya çalıştılar

MANİSA
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Gördes İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda kullanılmayan maden ocağında şüpheli bir kamyon gören mahalle muhtarı ilçe jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri kullanılmayan maden ocağına operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini anlayan hırsızlar aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Yapılan operasyonda kamyonette 4 adet kömür vagonu, 1 adet dinamo, 15 metre çelik halat, vagonlara ait raylı teker sistemi ve muhtelif demir parçaları ele geçirildi.