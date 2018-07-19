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Gediz Nehri’nde temizlik seferberliği

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Gediz Nehri’nde temizlik seferberliği
BAKANLIK, Gediz Nehri'nin temizlenmesi konusunda basına yansıyan taleplere yönelik yazılı açıklama yaptı. Gediz Havza Koruma Eylem Planı'nın 2008 yılında hazırlandıgını ve 2013 yılında revize edildigi hatırlatılan açıklamada, Gediz Havzası'nda olusan kirliligin önlenmesi, havzanın korunması ve iyilestirilmesi maksadıyla öncelikle durum tespiti yapıldıgı, orta ve uzun vadeli tedbirler belirlenerek uygulamaya geçildigi ifade edildi. 'nın Akhisar ve Alasehir, Izmir'in Foça ve Çigli ile 'nın Gediz belediyelerine ait 5 atık su arıtma tesisinin faaliyette oldugu anımsatılan açıklamada, bunlara ilave olarak Manisa'nın Gördes, Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Saruhanlı ve Kula, Izmir'in Kemalpasa ve Menemen yerlesim birimleri olmak üzere toplam 13 atık su arıtma tesisinin de isletmeye alındıgı belirtildi. Kapasitesi yetersiz olan ve ömrünü tamamlayan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin yerine yenisinin yapımının sürdürüldügü belirtildi.
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