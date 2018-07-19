Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Samed imzayı attı

Samed imzayı attı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Samed imzayı attı
MENEMEN'DE gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği genç forvet, Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'nin Samed Ali için Menemen Belediyespor'a 1.5 milyon liraya yakın bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Kayserispor'da futbola başlayan Samed, Menemen Belediyespor'da çıktığı 34 lig maçında 25 gol attı. Şu ana kadar Elazığspor'dan Alpaslan, Alanyaspor'dan Gassama ve Berkan'ı da transfer eden ekibinde, orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve Rajko Rotman'ın bugün başlayacak Hollanda kampına götürülmeyeceği ve deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samed imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN