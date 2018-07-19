Samed imzayı attı

MENEMEN'DE
gösterdiği başarılı performansla birçok Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği genç forvet, Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe'nin Samed Ali için Menemen Belediyespor'a 1.5 milyon liraya yakın bonservis bedeli ödediği öğrenildi. Kayserispor'da futbola başlayan Samed, Menemen Belediyespor'da çıktığı 34 lig maçında 25 gol attı. Şu ana kadar Elazığspor'dan Alpaslan, Alanyaspor'dan Gassama ve Berkan'ı da transfer eden İzmir
ekibinde, orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve Rajko Rotman'ın bugün başlayacak Hollanda kampına götürülmeyeceği ve deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı bildirildi.