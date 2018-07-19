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Tavas’ta genç sporcular yetişecek

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Tavas’ta genç sporcular yetişecek
"DENIZLİ merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" anlayışı ile yola çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kent merkezi ve Tavas, Acıpayam, Çivril ve Honaz olmak üzere 4 ilçede hayata geçirdiği 7 kapalı yüzme havuzu ve spor komplesinden biri olan Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hizmet vermeye başladı. 13 bin 720 metrekare alanına sahip Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet eğitim havuzu bulunuyor. 2 adet çok amaçlı salon, kafeterya, idari alan, 2 antrenör odası, doktor odası, 2 adet soyunma odası ve izleyici tribününün yer aldığı dev komplekste yüzme sporunun yanında farklı spor dallarının da yapılacağı 1 adet halı saha, 2 adet basketbol sahası, 2 adet badminton sahası, 1 adet tenis kortu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Hizmete giren tesisin ilk gününde başta yüzme olmak üzere dev komplekse yoğun ilgi gösteren vatandaşlar sıcak havada ilçenin ilk kapalı yüzme havuzunda yüzmenin keyfini çıkardı. Başkan Zolan, "Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi ve her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.
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Tavas’ta genç sporcular yetişecek
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