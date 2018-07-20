Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göztepe transferde vites yükseltiyor

Göztepe transferde vites yükseltiyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Göztepe transferde vites yükseltiyor
TRANSFER sezonunda Elazığspor'dan Alpaslan, 'dan Samed Ali, Arjantin'in takımından Grillo, Alanyaspor'dan Berkan ve Gassama'yı renklerine bağlayan ekibi Göztepe, transferde vites yükseltti. İkinci etap çalışmaları için dün Hollanda'ya giden sarı-kırmızılıların Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah, Brezilya'nın Sport Recife ekibinden stoper Ronaldo Alves ve İspanyol Deportivo'dan orta saha Celso Borges'i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Göztepe'nin ilk olarak Brezilyalı Ronaldo ile temasa geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Sambacı ile anlaşma sağladığı vurgulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe transferde vites yükseltiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN