Göztepe transferde vites yükseltiyor

TRANSFER sezonunda Elazığspor'dan Alpaslan, Menemen Belediyespor
'dan Samed Ali, Arjantin'in Velez Sarsfield
takımından Grillo, Alanyaspor'dan Berkan ve Gassama'yı renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig
ekibi Göztepe, transferde vites yükseltti. İkinci etap çalışmaları için dün Hollanda'ya giden sarı-kırmızılıların Antalya
spor'dan golcü Deniz Kadah, Brezilya'nın Sport Recife ekibinden stoper Ronaldo Alves ve İspanyol Deportivo'dan orta saha Celso Borges'i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Göztepe'nin ilk olarak Brezilyalı Ronaldo ile temasa geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Sambacı ile anlaşma sağladığı vurgulandı.