Meslek liselerine Almanya modeli

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'deki meslek liselerinin odalar birliğine devredilmesi gerektiğini savunarak, "Tüm meslek liselerini Almanya
-Avusturya modeliyle eğitim yapıp, oradan mezun olan çocukların direk işe adapte olabilmesini sağlayacak olan bir eğitim sistemini uygulamak gerekiyor. Almanya'da genç nüfus meslek lisesinden mezun olunca iş bulma
da zorluk çekmiyor. Okuduğu bölüm ile ilgili fabrikada çalışarak mezun oluyor. Türkiye'de de bu sistemi uygulamalıyız" diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Egeli Sabah'a projeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siemens'in Aliağa OSB'ye 50 milyon euroluk bir yatırım yapacağını hatırlatan Yorgancılar, "Bu İzmir
'e kazandırdığımız yatırımlardan bir tanesi. Tabi bu sayının artması lazım. O açıdan kuzey aks dediğimiz Aliağa ve Bergama bölgesi enerji yatırımlarının merkezi olmasını çok arzu ediyoruz. Oraya konsantre oluyoruz" dedi. Yazılım konusunda çok aşama kaydettiklerini anlatan Ender Yorgancılar, "Türkiye'de kodlamanın ders olması gerektiğini iki senedir ifade ettim. Geçmiş hükümetin bakanları kodlamanın ders hale gelmesi ile ilgili görüş beyan ediyorlar. Bu sevindirici bir gelişme" diye konuştu. 2012 yılında Almanya'nın Stuttgart kentine gittiklerini ve İzmir'in potansiyelini Baden Württenberg eyaletinde anlattığını söyleyen Yorgancılar, "Yaptığımız sunumdan etkilenmişler. 6 ay sonra Münih eyalet valiliği tarafından bize davet geldi. Maximillian Üniversitesi'ne gittik. Meslek lisesi ile üniversitenin birlikte çalışma stratejisini değerlendirdik. Bir eğitim ile ilgili alacağınız kararın meyvesini ancak 20 yıl sonra alabilirsiniz. 2025 ile 2030 yıllarında ortalama nüfusumuz +6 bandıma gelecek. Genç nüfusumuz yaşlanacak. Türkiye için bu modeli uygulamak çok fayda getirir" diye konuştu. Almanya'nın ikinci dünya savaşından çıktıktan sonra yerle bir olduğunu söyleyen Yorgancılar, "Bugün dünyanın en büyük ekonomisi. Nasıl oldu bu? Meslek liseleri ile oldu. Almanya'da genç nüfus meslek lisesinden mezun olunca iş bulmada zorluk çekmiyor. Okuduğu bölüm ile ilgili fabrikada çalışarak mezun oluyor. Mercedes Akademi'yi gezmiştik. Okul süreci bitince direkt Mercedes'te işe başlıyor. Okurken Mercedes'te çalışıyorsun, okurken Petkim'de çalışıyorsun. Petkim mezun olduktan sonra seni kapıyor" şeklinde konuştu. TARIM OSB GELİYOR
Tarım Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında da bilgi veren Yorgancılar, şöyle devam etti: "Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte oluşturduğumuz komite ile Tarım OSB için harekete geçtik. İzmir'e yeni bir eser kazandıracağız. Ayrıca model fabrika uygulaması var. Bu da son derece büyük bir proje. Avrupa'da bunun örnekleri var. Model Fabrika Projesi'nin KOBİ'lerin dünyaya açılmasında anahtar rolü oynayacak. Endüstri 4.0 endeskli. Endsütri 4.0'ı Türkiye'nin gündemine getiren ilk benim." İSO'DA 45 EGELİ
İSTANBUL Sanayi Odası tarafından açıklanan 2017 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 45 üyelerinin bulunduğunu açıklayan Başkan Yorgancılar, bir önceki yıla göre firmaların üretimini yüzde 31 arttırdığını söyleyerek üyelerinin karlılıklarının devamını diledi.